JD1TV: Vídeo mostra resgate de trabalhadores após ônibus cair de ponte em Camapuã

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que os trabalhadores de um ônibus são resgatados após um acidente na MS-436, entre Camapuã e Figueirão, na manhã desta terça-feira (29).

Uma testemunha relata que uma das ambulâncias que foi acionada, saiu com um "bocado" de trabalhadores. Enquanto outro veículo aguardava para sair com mais vítimas.

Ainda não foi confirmado a quantidade de vítimas feridas no acidente.

A causa do acidente, a princípio, é que um dos pneus do veículo teria estourado após passar por um buraco e feito com que o motorista do ônibus perdesse o controle e caísse da ponte, conhecida como 'Pontinha do Coxo'.

Segundo o site BNC Notícias, testemunhas relataram que o veículo transportava alguns trabalhadores e foi acionado o socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias de Camapuã.

Ainda conforme o site, a região apresenta buracos e condições precárias para o tráfego.

