JD1TV: "Virou moda", vaza mais um vídeo de amor em via pública

Mais um vídeo com pessoas trocando 'carícias' em um veículo movimentou as redes sociais durante a terça-feira (16), porém, o detalhe que chamou a atenção é o fato do carro ser da Prefeitura de Jaraguari. O flagra aconteceu no bairro Cidade Jardim, em Campo Grande, por um morador que saía de sua residência.

Quem estava no carro era Leônidas Nunes Santana, que atuava como secretário de Administração, Planejamento e Finanças e uma mulher concursada que atua como assistente da área administrativa. Ao JD1 Notícias, o prefeito Edson Rodrigues Nogueira, confirmou a exoneração do servidor.

"Já mandei embora, exonerei", disse e acrescentou que a exoneração deve constar no Diário Oficial do Município ainda nesta quarta-feira (17). Sobre a assistente, o prefeito explicou que será feito um processo administrativo e ela será afastada das funções nesse tempo para apresentar sua defesa.

Para a reportagem, Edson lamentou bastante o caso e explicou que Leônidas era uma pessoa de confiança e exercia um cargo importante dentro da prefeitura, mas que agora, essa situação é tratada como página virada após sua exoneração.

"Uma pessoa de confiança, nunca tinha acontecido. Pegou todo mundo de surpresa. O que pegou foi o poder público, o carro público é para atender a população e o anseio público. A gente cai no chão, uma pessoa de confiança. Mas graças a Deus não está mais na prefeitura".

Não é novidade - O último caso envolvendo relações sexuais em um carro entre um casal aconteceu na última sexta-feira (12), no bairro Chácara Cachoeira. O flagra acontece em um Honda Civic e no vídeo encaminhado para a reportagem, a dupla, com bastante vigor, não liga por estar numa das regiões mais movimentadas da cidade.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também