Interior

JD1TV: Câmera registrou acidente impressionante que vitimou motociclista em Coxim

Colisão entre veículos fez vítima dar uma 'pirueta' no ar e sofrer múltiplas fraturas

23 setembro 2025 - 08h54Luiz Vinicius
Motociclista sofreu múltiplas fraturasMotociclista sofreu múltiplas fraturas   (Coxim Agora)

O motociclista Jason Vieira Assunção, de 55 anos, morreu durante o último sábado (20), em decorrência de um grave acidente em Coxim. Câmeras de segurança flagraram o momento impactante da colisão com uma caminhonete Toyota Hilux, conduzido por um rapaz, de 26 anos, preso em flagrante por dirigir embriagado.

O fato aconteceu na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro Mendes Mourão. O relógio do sistema de monitoramento marcava 18h10, quando ocorreu o acidente.

Conforme o site Coxim Agora, Jazon seguia no sentida da pista do Centro para Ponte Velha, enquanto a caminhonete estava no sentido contrário. Porém, houve uma colisão frontal entre os dois veículos.

Com o impacto, o motoclista deu uma 'pirueta' e morreu praticamente na hora em decorrência das múltiplas fraturas, enquanto o condutor da Hilux sofreu apenas ferimentos leves. O motorista ainda colidiu contra um muro e um cavalete.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para atender Jazon, no entanto, o motociclista não apresentava mais sinais vitais.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

 

