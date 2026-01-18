Jovem com deficiência denuncia abuso sexual e vizinho é detido em Rio Brilhante

Familiares de uma jovem de 22 anos, com deficiência e limitações cognitivas, procuraram a Polícia Militar após a vítima relatar ter sofrido abuso sexual de um homem, de 63 anos, no Distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante.

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, a menina contou a família que sentia fortes dores e sinais de sofrimento sexual. O suspeito seria um vizinho da família, morador em frente à residência da vítima.

Diante da gravidade da denúncia, duas equipes da Polícia Militar foram acionadas. No endereço indicado, os policiais localizaram o suspeito, que foi abordado, detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A vítima foi conduzida, acompanhada dos pais, ao hospital local, onde passou por exame de corpo de delito, permanecendo à disposição da autoridade policial para os demais procedimentos legais.



