terça, 02 de setembro de 2025
Interior

Jovem com tornozeleira eletrônica é preso por abusar de adolescente com deficiência em MS

Suspeito levou a vítima até a própria residência para cometer o estupro de vulnerável

02 setembro 2025 - 13h39Luiz Vinicius
Delegacia de Polícia Civil de BrasilândiaDelegacia de Polícia Civil de Brasilândia   (Divulgação/PCMS)

Jovem, de 22 anos, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante durante a segunda-feira (1°), após estuprar de uma adolescente com deficiência, em Brasilândia - a 364 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, a adolescente possui limitações cognitivas e motoras e foi retirada do local que se encontrava e levada para a casa do suspeito.

A residência em questão, fica próxima ao centro da cidade. A denúncia chegou ao conhecimento das autoridades, que encaminhou uma equipe até o local, onde o jovem foi localizado e preso em flagrante. No momento da prisão ele fazia uso de tornozeleira eletrônica.

O caso contou com apoio do Conselho Tutelar. O homem permanece custodiado e será apresentado à Justiça.

O inquérito policial segue em andamento para reunir elementos de prova para o encaminhamento ao Ministério Público.

