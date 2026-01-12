Jovem de 21 anos se afoga em rio e é socorrido em estado grave em Três Lagoas

Jovem, de 21 anos, foi resgatado e encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar, após ser vítima de afogamento em um rio na região da cascalheira, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, durante o domingo, dia 11.

A vítima estava entrando no rio, quando pisou em um buraco e acabou se afogando, ficando submerso por alguns minutos e sendo retirado por familiares.

Segundo o site 24H News MS, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e ao chegarem pelo local, encontraram o jovem desacordado, onde foi realizado os primeiros atendimentos.

O jovem foi retirado do local inconsciente e no trajeto, teve o quadro revertido após alguns minutos de procedimento feito pelos socorristas e militares.

Ainda conforme o site local, o jovem foi entubado na viatura e encaminhado em estado grave ao Hospital Auxiliadora, onde permanece internado.

Ele atua como maqueiro no hospital que está internado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também