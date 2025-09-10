Jovem de 22 anos morre soterrado em obra de esgoto em Selvíria

Jeferson Moisés de Souza Silva, de 22 anos, morreu durante a terça-feira (9), em razão de um acidente de trabalho, ao ficar soterrado enquanto trabalhava em uma obra de esgoto na cidade de Selvíria.
Outro trabalhador que estava próximo da vítima também chegou a ficar soterrado, mas foi resgatado e encaminhado para uma unidade hospitalar.
Segundo o portal Folha de Três Lagoas, o acidente aconteceu no período da tarde, enquanto eles realizavam a obra do esgoto sanitário.
Equipes de resgate atuaram de forma incessante no acidente. As autoridades deverão investigar o caso para entender o que levou a causa do acidente e que vitimou Jeferson.
O caso foi registrado na delegacia de Selvíria.
