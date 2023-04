Jovem de 23 anos é assassinado a tiros em Corumbá

Na madrugada deste domingo (2), Cleiton da Silva Barrios, de 23 anos, foi assassinado a tiros na rua Duque de Caxias, no bairro Aeroporto, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve o acionamento para tentar socorrer a vítima, mas quando chegaram no local, encontraram o jovem caído na rua e com ferimentos no rosto e na cabeça.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve pelo local apenas para atestar o óbito. A Polícia Militar também compareceu e isolou a cena.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que esteve na rua para verificar câmeras de segurança e mais detalhes sobre o homicídio.

O corpo foi removido para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) de Corumbá.

