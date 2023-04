Jovem denuncia professor de autoescola por abraço e selinho repentino em Dourados

Jovem, de 18 anos, aluna de uma autoescola, denunciou o professor por importunação sexual após ter sido abraçada e beijada sem seu consentimento na noite desta sexta-feira (31), no bairro Vival dos Ipês, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A vítima entrou na instituição há quatro dias.

Segundo o boletim de ocorrência, a garota estava fazendo as aulas e decidiu ir tomar água, quando o suspeito teria se aproximado dela, dando um abraço.

Nesse momento, a vítima percebeu que o órgão genital do professor estava ereto e ele decidiu dar um beijo nela, tipo selinho. A jovem empurrou o homem e o suspeito pediu desculpas.

A jovem decidiu deixar a autoescola e procurar a delegacia para registrar o fato. Ela informou que existe câmera de segurança apontada para o bebedouro.

Ela passou as características e o nome do suspeito. Na delegacia, ela contou que nunca deu nenhum tipo de liberdade e que havia iniciado as aulas na instituição na última segunda-feira (27).

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como importunação sexual.

