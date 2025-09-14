Jovem desaparece durante pesca em Rio Aquidauana

Um jovem de 26 anos de Campo Grande desapareceu, na manhã deste domingo (14), durante uma pescaria no Rio Aquidauana, em Piraputanga, distrito de Aquidauana. Até o momento, não há informações da vítima e o Corpo de Bombeiros já realiza buscas pelo local.

De acordo com o site O Pantaneiro, testemunhas relataram que o rapaz estava na margem do rio pescando com um grupo. A vara de um dos integrantes caiu na água, e, ao tentar recuperá-la, o jovem entrou no rio, sendo surpreendido por um forte rebojo que o impediu de retornar à superfície.

Turistas que estavam mais afastadas da área, disseram ter visto o corpo boiar nas proximidades da cachoeira localizada no Restaurante Serrano, ponto bastante conhecido da região.

Parentes do desaparecido acompanham a situação junto à Polícia Militar. O caso reforça os alertas sobre os riscos de nadar ou entrar em rios com correnteza, especialmente durante atividades de lazer ou pesca.

As autoridades devem atualizar as informações assim que houver novas confirmações.

