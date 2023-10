Jovem é assassinado a facadas em terreno baldio de Água Clara

Roniel Gomes Rodrigues, de 18 anos, foi assassinado com vários golpes de faca na noite deste domingo (15) em um terreno baldio na rua Manoel Batista do Santos, no bairro Jardim Paulista, em Água Clara - a 192 quilômetros de Campo Grande. Ele estava morando na cidade recentemente, após vir do Maranhão em razão de trabalho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, moradores teriam ouvido pedidos de socorro do local e ao saírem para verificar o que estava acontecendo, visualizaram pelo menos dois homens deixando o terreno.

A Polícia Civil foi acionada e durante as investigações iniciais, souberam que a vítima estava morando na cidade há pouco tempo e vivia em um alojamento. No local, os policiais conversaram com algumas pessoas e descobriram que a Roniel era usuário de drogas.

As autoridades, ainda no encalço de informações, descobriram que a vítima havia consumido drogas horas antes do homicídio na companhia de três pessoas qualificadas pela polícia.

O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação da Polícia Civil.

Deixe seu Comentário

Leia Também