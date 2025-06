Jovem é assassinado com tiro na cabeça em bairro de Sidrolândia

Cristoffer Guilherme Custódio Soares, de 19 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira (16) com um tiro na cabeça, no Residencial Cascatinha II, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), contudo, morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar.

Segundo o site TV Planalto, a família informou a polícia que Cristoffer era usuário de drogas, no entanto, desconhecia se ele vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

A Polícia Militar esteve no local dos fatos, porém, a cena do crime não estava preservada, não podendo ser realizada a perícia no endereço.

O caso foi diretamente para a delegacia, onde foi registrado como homicídio simples.

