Jovem é esfaqueado e fica em estado grave na Aldeia Bororó

Cleiton da Silva, 26 anos, foi encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados

22 novembro 2025 - 09h47Taynara Menezes
Vítima passou por cirurgia no Hospital da VidaVítima passou por cirurgia no Hospital da Vida   (Leandro Holsbach)

A madrugada deste sábado (22) foi marcada por violência na Aldeia Bororó, em Dourados. Cleiton da Silva, 26 anos, sofreu um ataque brutal a facadas e precisou ser levado às pressas ao Hospital da Vida após ser encontrado gravemente ferido.

Segundo o site Dourados News, Cleiton chegou em casa por volta de 3h30, totalmente ensanguentado, surpreendendo a esposa, que imediatamente pediu socorro. A Polícia Militar e o Samu Indígena foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos antes de encaminhá-lo ao hospital.

As circunstâncias do ataque ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há informações sobre onde Cleiton estava antes de chegar em casa ou o que teria motivado a agressão.

Apurações do Dourados News indicam que o jovem apresentava diversos ferimentos profundos, incluindo cortes nas costas, cabeça, tórax, braços e também no pescoço, o que reforça a hipótese de uma tentativa de homicídio.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como lesão corporal dolosa. A polícia dará continuidade às investigações para identificar o autor e entender o contexto do crime.

