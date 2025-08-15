Menu
Interior

Jovem é morto a facadas pelo irmão após tentar usar drogas em casa em Corumbá

Jackson Rangel sofreu sete perfurações; suspeito não aceitou o uso de entorpecente, devido à presença de crianças na residência

15 agosto 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Crime aconteceu em CorumbáCrime aconteceu em Corumbá   (De Paula Neto News)

Jackson Rangel Garcia, de 26 anos, foi morto com vários golpes de faca na noite desta quinta-feira (14). Ele se envolveu em uma briga com o irmão, Renan Jony Garcia, de 31 anos, que não aceitou que ele usasse droga na casa, onde havia crianças.

O caso aconteceu na rua Alameda São José, no bairro Maria Leite, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Informações disponíveis no boletim de ocorrência, apontam que Renan desferiu ao menos sete facadas no irmão, sendo quatro no tórax, duas no abdômen e uma na perna direita, que levaram Jackson a morte.

Segundo relato do suspeito, preso em flagrante pelo crime, ele chegou na casa da irmã, onde o jovem já se encontrava. Em determinado momento, Jackson quis fazer o uso de drogas, sendo impedido pelo irmão, que relatou que havia três crianças presentes no local.

A situação evoluiu para um confronto, pois tanto a vítima, quanto o suspeito, se apossaram de facas e iniciaram uma luta corporal, onde se estendeu até o quintal. A irmã presenciou toda a cena da briga.

Jackson foi atingido e não resistiu, morrendo na residência. A Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram presentes no local.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

