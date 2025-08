Jovem é morto a tiros e família suspeita que tenha sido por engano em Dourados

Fabrício de Souza dos Santos, de 21 anos, foi assassinado a tiros no começo da noite deste domingo (3), na região do Bosque do Canaã, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que ele pode ter sido atingido por engano pelos disparos, já que o alvo seria um amigo dele.

Conforme o relato no documento, o alvo dos disparos seria o amigo e quem estaria por trás era a família da namorada desse alvo, pois o casal teria tido uma briga. Como Fabrício estava com o amigo no momento dos fatos, os tiros atingiram a vítima.

Quando foi atingido, Fabrício chegou a montar na motocicleta e foi em direção à rua Ponta Porã, contudo, caiu próximo a uma sorveteria. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu o jovem em estado gravíssimo, mas mesmo dando entrada no Hospital da Vida, ele não resistiu.

O alvo, amigo de Fabrício, não foi localizado e a família da namorada suspeita que ele tenha fugido para Rio Brilhante.

A Polícia Civil e a Polícia Científica não compareceram ao local dos fatos, pois não havia um local exato a ser periciado. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Dourados.

Confissão e apresentação - Pouco minutos depois do registro do boletim de ocorrência, Patrick Felipe de Souza Gates se apresentou na delegacia acompanhado de uma advogada e confessou ser o autor dos disparos. Contra ele, havia um mandado de prisão referente a outro caso, no qual foi dado cumprimento.

