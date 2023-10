Jovem é morto a tiros em possível discussão por som alto em Anastácio

Elivelton Jorge da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (2) após uma possível discussão envolvendo som alto, no bairro Jardim Campanário, em Anastácio - a 145 quilômetros de Campo Grande.

Os disparos acertaram o tórax do jovem, que foi encontrado ferido na cama de sua residência. Após ser acionado, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) notou que a vítima estava inconsciente e com batimentos cardíacos lentos.

Segundo o site O Pantaneiro, a vítima foi encaminhada às pressas ao Hospital Regional de Aquidauana, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Em relação a possível dinâmica do crime, a Polícia Militar foi acionada e testemunhas disseram que o suspeito do crime morava do lado da casa de Elivelton. No final da noite de domingo (1°), o atirador teria gritado na frente da casa da vítima e quando o jovem saiu no portão, foi atingido pelos tiros.

Conforme o site local, o suspeito fugiu do local em uma Honda Bros, de cor amarela. Para a polícia, foi informado que Elivelton e o acusado já possuíam desavenças anteriores e que a motivação seria som alto do aparelho que ficava na casa da vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

