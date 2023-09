Jovem é morto com vários tiros na frente de casa em Sidrolândia

Maycom Jhonatam Martins dos Santos, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite desta sexta-feira (15) na frente de sua residência, na região do bairro Cascatinha, em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Babalizando MS, a vítima havia saído de sua residência sem informar o destino, mas chegou a relatar para a esposa que compraria uma corrente, porém ela não soube dizer se ele tinha levado alguma quantia em dinheiro.

Mas, pouco depois, Maycom retornou para a residência e chegou a conversar com um desconhecido, potencial suspeito do crime, na frente do imóvel, quando familiares escutaram pelo menos quatro disparos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a socorrer a vítima para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme o portal, o tio da vítima cruzou com o suspeito que fez ameaças.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Sidrolândia.

Deixe seu Comentário

Leia Também