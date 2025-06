Jovem é morto com tiro na cabeça em Água Clara; suspeito de cabelo azul é procurado

Wender Eridielson da Silva foi assassinado com um tiro na cabeça durante o sábado (21), na cidade de Água Clara - a 191 quilômetros de Campo Grande. Um homem, identificado como Gilberto Vieira Duarte, foi ferido na ação criminosa ao ser atingido por dois disparos.

O suspeito de ter cometido o crime foi identificado apenas como 'TZ', possuindo um cabelo na cor azul.

Conforme o portal Diário Popular, Wender havia ido até a fábrica de manilhas de propriedade de Gilberto buscar um objeto. Ambos carregaram o veículo e saíram juntos do local.

Porém, durante o trajeto, foram surpreendidos pela presença do suspeito, que abriu fogo contra Wender, atingindo-o na cabeça e ferindo Gilberto com um disparo que pegou de raspão no pescoço e outro que perfurou o braço.

Mesmo ferido, o homem dirigiu até a própria residência com o jovem ferido, pediu ajuda para a esposa e depois, seguiram em direção ao Hospital Municipal de Água Clara. Gilberto recebeu os atendimentos e não corre risco, mas Eridielson não resistiu e faleceu no hospital.

O caso está sendo investigado para entender a motivação. A Polícia Civil e a Polícia Militar estão na busca pelo suspeito.

