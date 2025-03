Jovem Ã© morto com tiro no peito e na cabeÃ§a dentro de casa em NaviraÃ­

Danilo do Nascimento, de 25 anos, foi morto com pelo menos dois disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (17), no bairro Jardim Progresso, em Naviraí. Ele foi assassinado dentro da própria residência que morava.

Quem encontrou o corpo foi a irmã da vítima, que ao escutar o barulho dos tiros, foi até a residência e antes de entrar na casa, visualizou um indivíduo portando uma arma saindo do local e entrando em um Fiat Uno, de cor branca, e fugindo.

Conforme o site Ta Na Mídia Naviraí, a familiar encontrou Danilo caído com dois ferimentos: no peito e na cabeça. Quando o Corpo de Bombeiros chegaram pelo local, após serem acionados, o jovem já estava sem os sinais vitais.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como homicídio qualificado.

