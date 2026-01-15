Jovem é presa após agredir a mãe e tentar atacar policial em Três Lagoas

Uma jovem de 27 anos foi presa na tarde de quarta-feira (14), após agredir a própria mãe e tentar atacar um policial militar durante uma ocorrência de violência doméstica, em Três Lagoas.

De acordo com o Portal RCN67, a vítima, de 46 anos, contou que filha a atingiu no braço esquerdo com um pedaço de madeira e danificou móveis da residência. A autora foi localizada escondida em um quarto nos fundos do imóvel.

Ao receber voz de prisão, estava portando um calador de sacaria, objeto perfurante. Durante a abordagem, avançou contra a equipe e tentou atingir o tórax de um sargento, que não se feriu por estar com colete balístico. O impacto entortou a ponta do objeto.

Diante do risco, um policial utilizou dispositivo de condução elétrica (taser) para contê-la. A mulher foi algemada e levada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

