Interior

Jovem é presa com droga amarrada na cintura enquanto viajava em carro de aplicativo

Mulher foi presa pela PMA entre Coronel Sapucaia e Amambai

23 novembro 2025 - 17h12
IlustraçãoIlustração  

Uma jovem, de 18 anos, foi presa na tarde deste sábado (22) após ser flagrada por uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) transportando pacotes de haxixe amarrados à cintura enquanto viajava em um carro de aplicativo na MS-289, entre Coronel Sapucaia e Amambai.

De acordo com o site Ponta Porã News, os policiais desconfiaram do comportamento da jovem durante a abordagem ao veículo e perceberam um volume anormal na região da cintura dela. Questionada, Ana Clara acabou confessando que transportava drogas. Ela foi conduzida a uma base da corporação, onde uma policial feminina realizou a revista e confirmou que os embrulhos estavam presos ao corpo da suspeita.

Ao todo, foram encontrados 2,38 quilos de haxixe, embalados e ajustados com fitas para ficarem rente ao corpo. Ainda conforme relato à polícia, Ana Clara afirmou que havia sido contratada para levar a droga de Coronel Sapucaia até Amambai, onde receberia um pagamento pelo transporte. O valor não foi divulgado.

A jovem, o material apreendido e o motorista do aplicativo — que foi levado como testemunha — foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia. A prisão aconteceu durante ações da Operação Protetor de Biomas, deflagrada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental para reforçar o enfrentamento ao tráfico e outros crimes na região de fronteira.

