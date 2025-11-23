Jovem é presa com droga amarrada na cintura enquanto viajava em carro de aplicativo

Uma jovem, de 18 anos, foi presa na tarde deste sábado (22) após ser flagrada por uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) transportando pacotes de haxixe amarrados à cintura enquanto viajava em um carro de aplicativo na MS-289, entre Coronel Sapucaia e Amambai.

De acordo com o site Ponta Porã News, os policiais desconfiaram do comportamento da jovem durante a abordagem ao veículo e perceberam um volume anormal na região da cintura dela. Questionada, Ana Clara acabou confessando que transportava drogas. Ela foi conduzida a uma base da corporação, onde uma policial feminina realizou a revista e confirmou que os embrulhos estavam presos ao corpo da suspeita.

Ao todo, foram encontrados 2,38 quilos de haxixe, embalados e ajustados com fitas para ficarem rente ao corpo. Ainda conforme relato à polícia, Ana Clara afirmou que havia sido contratada para levar a droga de Coronel Sapucaia até Amambai, onde receberia um pagamento pelo transporte. O valor não foi divulgado.

A jovem, o material apreendido e o motorista do aplicativo — que foi levado como testemunha — foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia. A prisão aconteceu durante ações da Operação Protetor de Biomas, deflagrada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental para reforçar o enfrentamento ao tráfico e outros crimes na região de fronteira.

