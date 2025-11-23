Jovem é raptada e estuprada por homem que ofereceu carona após churrasco em Dourados

Uma jovem de 28 anos foi raptada, espancada e estuprada na noite de sábado (22) após aceitar uma carona oferecida por um homem durante um churrasco em Dourados. O suspeito, Gerlânio, de 33 anos, conhecido como “Gil”, foi preso em flagrante.
De acordo com o site Dourados News, a vítima estava no evento acompanhada do namorado, João Vitor, quando o autor se ofereceu para levar o casal embora. No destino, João Vitor desceu do carro, mas o suspeito arrancou bruscamente antes que a jovem conseguisse sair, levando-a à força.
O namorado acionou familiares e amigos, que iniciaram buscas pela região. Minutos depois, o grupo recebeu a informação de que Gerlânio poderia estar na Vila Cachoeirinha, onde possui um comércio. Eles foram ao local e chamaram a Polícia Militar.
No endereço, os policiais encontraram a jovem chorando, com as roupas rasgadas e vários ferimentos pelo corpo. Ela relatou ter sido espancada e estuprada pelo suspeito.
Gerlânio foi preso no local e encaminhado para a Depac, onde foi autuado em flagrante por ameaça, sequestro e estupro.Reportar Erro