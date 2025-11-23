Menu
Jovem é raptada e estuprada por homem que ofereceu carona após churrasco em Dourados

O suspeito, Gerlânio, de 33 anos, conhecido como "Gil", foi preso em flagrante

23 novembro 2025 - 15h42Taynara Menezes
Gerlânio foi preso no local e encaminhado para a DepacGerlânio foi preso no local e encaminhado para a Depac   (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 28 anos foi raptada, espancada e estuprada na noite de sábado (22) após aceitar uma carona oferecida por um homem durante um churrasco em Dourados. O suspeito, Gerlânio, de 33 anos, conhecido como “Gil”, foi preso em flagrante.

De acordo com o site Dourados News, a vítima estava no evento acompanhada do namorado, João Vitor, quando o autor se ofereceu para levar o casal embora. No destino, João Vitor desceu do carro, mas o suspeito arrancou bruscamente antes que a jovem conseguisse sair, levando-a à força.

O namorado acionou familiares e amigos, que iniciaram buscas pela região. Minutos depois, o grupo recebeu a informação de que Gerlânio poderia estar na Vila Cachoeirinha, onde possui um comércio. Eles foram ao local e chamaram a Polícia Militar.

No endereço, os policiais encontraram a jovem chorando, com as roupas rasgadas e vários ferimentos pelo corpo. Ela relatou ter sido espancada e estuprada pelo suspeito.

Gerlânio foi preso no local e encaminhado para a Depac, onde foi autuado em flagrante por ameaça, sequestro e estupro.

