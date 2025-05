Jovem foi assassinado à queima-roupa na frente da namorada em Mundo Novo

Saiba Mais Interior Homem é assassinado a tiros durante festa em Mundo Novo

Foi identificado como Carlos Eduardo de Almeida dos Santos, de 24 anos, o jovem assassinado com tiros à queima-roupa na madrugada desta terça-feira (13), em Mundo Novo. Ele foi morto na frente da namorada e de amigos.

O fato aconteceu enquanto acontecia a 36ª Festa das Nações. Ele estava curtindo o evento, quando foi surpreendido pelo pistoleiro que atirou diversas vezes.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, foram realizados cerca de 13 disparos, que atingiram o crânio, pescoço e tórax da vítima. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, contudo, a vítima não resistiu.

A situação gerou alvoroço, correria e tumulto no evento. As autoridades conseguiram recolher algumas cápsulas de pistola 9 milímetros encontradas na cena do crime.

Carlos era natural de Japorã e estava na cidade curtindo a festa. A Polícia Civil de Mundo Novo iniciou as investigações para saber a motivação do crime.

