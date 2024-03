Cleber Isnarde Araújo, de 23 anos, foi encontrado no final da tarde deste domingo (10), na Aldeia Bororó, na Reserva Indígena de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. O jovem indígena faria aniversário nesta segunda-feira (11).

A Polícia Civil está investigando as causas, pois a primeira informação que foi repassada para as autoridades ainda no local, era de que Isnarde teria sido vítima de espancamento. Contudo, na avaliação inicial da Polícia Científica, não foi encontrado sinais de violência no corpo.

Segundo informações do site Dourados News, o jovem teria passado a tarde bebendo na companhia de um grupo de amigos, mas em determinado momento, ele se afastou dos demais. Um dos amigos saiu a sua procura, quando o encontrou caído e sem os sinais vitais.

Ele disse para a polícia que Cleber teria sido vítima de espancamento. O corpo foi recolhido e encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal), onde exames de necrópsia determinarão as causas da morte, se por espancamento ou causas naturais.

Dois amigos da vítima foram detidos e encaminhados para esclarecimentos na delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também