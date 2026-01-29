Menu
Jovem morre afogado após entrar no rio Aquidauana, em Corguinho

Ele estava na companhia de amigos e colegas de trabalho em um balneário, onde estavam confraternizando e ingerindo bebida alcoólica

29 janeiro 2026 - 13h23Luiz Vinicius

Jovem, identificado como Richard Damião, de 21 anos, morreu afogado no rio Aquidauana, em Corguinho, e teve o corpo localizado durante a quarta-feira, dia 28, pelo Corpo de Bombeiros.

Ele estava na companhia de amigos e colegas de trabalho em um balneário, onde estavam confraternizando e ingerindo bebida alcoólica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confraternização aconteceu na última segunda-feira, dia 26. O irmão da vítima relatou que todos retornaram para o acampamento situado na fazenda em que eles estavam trabalhando.

No entanto, Richard teria retornado sozinho para o balneário e não foi mais visto. Durante buscas rápidas, amigos e o irmão encontraram um chinelo e uma camiseta que era da vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Após dois dias de busca, os militares localizaram o corpo da vítima. A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como morte por afogamento.

