Jovem morre afogado enquanto tomava banho em lagoa de fazenda em Nova Andradina

Durante o final da tarde desta sexta-feira (23), Leonardo Nogueira Alves, de 22 anos, morreu afogado enquanto tomava banho em uma lagoa na Fazenda Vista Alegre, na região da BR-267, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

Ele estava acompanhado de outro rapaz, que não teve a identificação revelada, mas que indicou que antes de tomarem banho na lagoa, eles haviam ingerido bebida alcoólica.

Segundo informações do site Jornal da Nova, após a bebedeira, Leonardo teria ido à lagoa tomar banho, mas acabou se afogando. Outras pessoas retiraram o corpo da água e levaram até uma residência da propriedade rural e acionaram a polícia.

A Polícia Civil chegou no local acompanhado da Perícia Científica e da Pax Funerária. Após os trabalhos preliminares e levantamentos feitos, o corpo foi liberado para o IML (Instituto Médico Legal) para realização do exame de necrópsia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina como morte a esclarecer.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também