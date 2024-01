Jovem morre após cair de 10 metros de altura enquanto fazia reparos em telhado

Um jovem de 25 anos acabou morrendo na tarde de terça-feira (30) em Camapuã, cidade a 144 quilômetros de Campo Grande, após cair de uma altura de 10 metros enquanto fazia manutenção em um telhado.

Segundo informações do portal MS Todo Dia, o jovem estava no telhado no Clube do Laço Rio Verde, ao lado de outras duas pessoas, quando o telhado quebrou e a vítima acabou caindo de uma altura de dez metros. Outro jovem também acabou caindo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro rapaz que caiu junto da vítima foi resgatado e encaminhado para um hospital. Não se tem informações sobre o seu estado de saúde.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Camapuã como morte a esclarecer.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também