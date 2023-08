Jovem morre após ser arremessada em capotamento na MS-340, em Rio Negro

No final da tarde desta terça-feira (1°), Naiara Monteiro de Souza, de 24 anos, morreu em um grave acidente de trânsito após ser arremessada do veículo que conduzia em um capotamento, na rodovia MS-340, em Rio Negro - a 149 quilômetros de Campo Grande.

A jovem estava em um Volkswagen Gol e seguia viagem sozinha, quando teria perdido o controle da direção por motivos ainda a serem apurados pelas autoridades, capotando o carro.

O veículo parou a cerca de 40 metros de distância da estrada e Naiara foi arremessada, parando em um pouco para trás do veículo, conforme informado pelo site Idest.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, assim como a Polícia Civil de Rio Negro e a Polícia Científica de Coxim, que realizaram todos os procedimentos de investigação e coleta de informações.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima em Rio Negro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também