Jovem morre e outros dois ficam feridos após carro se chocar contra árvore na BR-376

O jovem Matheus Luiz da Silva, de 20 anos, acabou morrendo na madrugada deste domingo (4) após o veículo em que ele estava sair da pista na BR-376, no trecho que passa por Deodápolis, e se chocar contra árvores próximas da rodovia. As informações são do portal MS News.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema foi acionado para atender a um acidente na cidade vizinha, e ao chegar no local, se deparou com três vítimas do acidente, uma delas já em óbito.

O veículo, um Gol, teria saído da pista e se chocado com árvores de eucalipto próximas à rodovia.

Segundo informações da Defesa Civil de Deodápolis e de populares que presenciaram o acidente, o condutor do veículo e outro carona foram resgatados até um hospital na cidade.

