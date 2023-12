Jovem morre em hospital dez dias após grave acidente em Caarapó

Morreu na noite desta quinta-feira (7), Matheus Souza Ramos, de 18 anos, após permanecer dez dias internados em um hospital de Dourados, em decorrência de um acidente de trânsito.

Ele era um dos sobreviventes do grave acidente envolvendo um Volkswagen Gol e uma carreta, além de ser filho de Rogério Santos de Oliveira, que morreu ainda no local, na BR-163, em Caarapó, no dia 27 de novembro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava conduzindo o veículo no sentido de Caarapó para Dourados, quando acertou o canteiro central da rodovia e perdeu o controle, invadindo a pista contrária, ocasionando a colisão com o caminhão que vinha no sentido oposto.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local e acompanhou a ocorrência.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na delegacia de Caarapó.

