Jovem morto em troca de tiros com a polícia estava com carro roubado

Foi identificado como Adolfo Paez Canteiro, de 21 anos, o motorista que morreu depois de fugir de abordagem e trocar tiros com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), na manha deste sábado (14), em Dourados. A caminhonete Toyota Hilux que o autor conduzia era roubada e estava com placas falsas.

Conforme o site Dourados News, o caso ocorreu em uma estrada vicinal, próximo a MS-162, na região do distrito da Picadinha, Adolfo conduzia a Hilux, com placas falsas de Mato Grosso do Sul, o veículo possui registro de roubo/furto na cidade de Ibitinga, interior de São Paulo.

Adolfo ignorou a ordem de parada para abordagem, tentou fugir da equipe e acabou sendo perseguido, trocou tiros com os policiais e foi baleado. O jovem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho de hospital.

Equipe de perícia científica da Polícia Civil de Dourados esteve no local de difícil acesso para levantamento de provas.

