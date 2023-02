Jovem não poupa mãe das agressões e xingamentos e acaba preso em MS

Um jovem, de 21 anos, acabou preso pela Polícia Militar de Cassilândia por não poupar a própria mãe de agressões e xingamentos. O caso aconteceu no fim de semana, mas foi divulgado apenas nesta terça-feira (14).

Segundo informações da PM, uma equipe foi acionada para ir a rua Geraldo José de Almeida, pois lá um indivíduo estaria ameaçando sua própria mãe.

A mulher relatou para a guarnição que o autor estava ameaçando agredi-la e também de quebrar a casa, e ainda, proferindo xingamentos contra a mesma.

Ao entrarem para verificar a situação, os militares encontraram o jovem dormindo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.

O jovem já possui histórico de agressão contra membros da família, sendo preso em janeiro, quando lesionou pai e irmã.

