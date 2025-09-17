Menu
Jovem provoca aborto, namorado enterra feto e ambos são presos em Três Lagoas

Casal alegou que não possuíam condições financeiras para criar o filho

17 setembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Perícia recolheu o fetoPerícia recolheu o feto   (24H News MS)

Uma jovem, de 18 anos, que estava grávida de três meses, e um rapaz, de 19 anos, ambos namorados, foram presos em flagrante na noite desta terça-feira (16), por abortar e enterrar um feto em uma mata na região do Distrito Industrial, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O caso foi descoberto após a jovem dar entrada na unidade hospitalar com problemas de saúde, após ter ingerido um comprimido abortivo adquirido pelo namorado pela internet.

Segundo o site 24H News MS, ela contou para a equipe do hospital que tomou o comprimido e começou a passar mal, ligando para o namorado e a mãe, indicando que o banheiro estava repleto de sangue. O rapaz chegou antes da sogra e retirou o feto do local.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica e pelo Conselho Tutelar, onde a jovem comentou que ela e o namorado descobriram recentemente a gravidez e por serem "jovens demais" e terem dificuldade financeira para criar o bebê, decidiram realizar o aborto. O namorado confirmou a versão.

Ao ser questionado sobre o feto, ele informou que o enterrou em uma trilha que usava para ir ao trabalho. O jovem levou os policiais até o local exato e a área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Ainda conforme o site local, o casal não demonstrou nenhum tipo de arrependimento e se mostraram frios a todo momento para relatar o caso. Nenhuma das famílias sabiam da gestação.

Ambos foram presos em flagrante e autuados por aborto provocado pela gestante com ou sem consentimento, aborto provocado por terceiro com ou sem consentimento da gestante e ocultação de cadáver.

