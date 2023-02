Jovem que quase matou idoso esfaqueado e roubou R$ 200 em MS é preso

Jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante no final da tarde de segunda-feira (13) poucas horas após ter quase cometido um latrocínio contra um idoso, de 74 anos, em Fátima do Sul, distante a 239 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Fátima em Dia, a Polícia Civil tomou conhecimento da situação envolvendo a vítima e que ela havia sido esfaqueada em um bar.

Quando iniciaram a investigação e diligências, receberam as informações de que o autor desferiu golpes de facão no idoso, subtraindo uma quantia em dinheiro, avaliada em R$ 200. Testemunhas deram características e a polícia buscou câmeras de segurança pela região.

Os policiais foram informados que o autor trajava uma camisa branca, short cinza e boné, além de estar com uma bicicleta com cesta dianteira. Ao conseguiram imagens que mostrassem o trajeto, os policiais foram até a residência do ladrão e fizeram a prisão dele.

Na casa estavam as mesmas roupas usadas no momento no crime, a bicicleta e o facão usado para golpear as vítimas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também