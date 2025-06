Jovem que saiu de Campo Grande é presa com 26 quilos seguindo para Goiás

Jovem, de 19 anos, foi presa na noite desta segunda-feira (23), após ser flagrada com 26 quilos de maconha em um ônibus, em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Ela havia embarcado na capital sul-mato-grossense e seguiria para a cidade de Goiânia, em Goiás.

Segundo a Polícia Militar, o ônibus foi vistoriado no Terminal Rodoviário de Chapadão do Sul e na abordagem de rotina, os militares encontraram as drogas.

Foram localizados 28 tabletes de maconha, totalizando 26 quilos. A suspeita foi levada para a delegacia, assim como a droga apreendida.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também