Jovem sofre fratura exposta em acidente entre carro e moto em Bataguassu

Um jovem de 24 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na noite deste sábado (3), em Bataguassu - a 335 km de Campo Grande.

A batida ocorreu no cruzamento da Avenida Frei Galvão com a Avenida Padre Anchieta, no Bairro Jardim São João.

De acordo com informações do site Cenário MS, o acidente aconteceu quando uma mulher de 43 anos, que conduzia um Chevrolet Corsa prata pela Avenida Frei Galvão, no sentido centro-bairro, tentou fazer uma conversão à esquerda na Rua Benedito Facce Varaldo.

Nesse momento, a motocicleta Honda CG 150 azul, pilotada pelo jovem, seguia no sentido contrário e acabou colidindo na lateral direita do carro.

O impacto da batida deixou o motociclista com ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa, onde permanece sob observação médica.

Segundo a equipe de atendimento, o jovem sofreu uma fratura exposta na perna direita, além de escoriações nos braços, pernas e rosto. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades locais.

