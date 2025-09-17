Jovem sofre mal súbito e morre durante treino em academia de Bataguassu

Lucas Gabriel Moya Arantes Pereira, de 25 anos, morreu após sofrer um mal súbito enquanto realizava exercícios físicos durante um treino na academia, em Bataguassu - a 310 quilômetros de Campo Grande, na noite desta terça-feira (16).

O caso aconteceu por volta das 18h, quando o jovem relatou que estava se sentindo mal. As pessoas que estavam na academia acionaram o Corpo de Bombeiros.

Segundo o portal Cenário MS, quando os socorristas chegaram no local, encontraram a vítima com sinais de parada cardíaca e rapidamente foi iniciada a manobra de reanimação. Após um tempo, Lucas foi encaminhado para o Pronto-Socorro da Santa Casa de Bataguassu.

No trajeto até o hospital, os militares continuaram com o processo de reanimação e até na unidade hospitalar, houve o reforço da equipe médica para reverter o quadro de saúde, contudo, as equipes não obtiveram sucesso.

Conforme o site local, Lucas Gabriel é morador de Promissão, no interior de São Paulo, no entanto, havia se mudado recentemente para Bataguassu com a mãe, onde estava trabalhando em um frigorífico. A academia em que o jovem treinava ficará fechada nesta quarta-feira (17) em decorrência do fato.

A Polícia Civil deve investigar a causa da morte.

