Jovem teve braço decepado em acidente com duas mortes em Terenos; caminhoneiro fugiu

O motorista que conduzia um caminhão Volkswagen, de cor amarela, fugiu do local logo após a colisão e não foi localizado até o momento, conforme informações do boletim de ocorrência.

Por conta do impacto, Guilherme, que estava pilotando a motocicleta, teve seu braço esquerdo decepado e sofreu um grande trauma na parte do tronco esquerdo. Claiton também morreu na hora, mas seus ferimentos não foram relatados.