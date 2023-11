Jovens são assassinados na frente de casa por dupla em Jardim

Dorly Ferreira Azevedo, de 22 anos, e Vitor Lima Prates, de 22 anos, foram assassinados a tiros na noite desta quarta-feira (15) em frente a residência onde eles estavam no bairro Vila Angélica, em Jardim - a 237 quilômetros de Campo Grande.

Dorly morreu ainda no local após ser atingido por quatro tiros, sendo dois nas costas, um no ombro e um na mão direita. Já Vitor, que chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho de Campo Grande, levou seis disparos, sendo um em cada braço, um em cada perna, um no tórax e um na coluna cervical.

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma testemunha apontou que ouviu diversos disparos acontecendo em frente a residência, mas em um primeiro momento não soube identificar quem seriam os responsáveis.

Porém, um vizinho que estava embaixo de uma árvore, explicou para a Polícia Militar que dois homens eu uma motocicleta chegaram armados, desceram e foram em direção ao imóvel, onde atiraram várias vezes e logo depois fugiram pela Avenida Duque de Caxias.

Segundo o site Jardim MS News, tanto Dorly, como Vitor, possuem passagens pela polícia, mas os crimes praticados por eles não foram divulgados.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionados e fizeram os trabalhos de praxe. O caso foi registrado na delegacia de Jardim.

Deixe seu Comentário

Leia Também