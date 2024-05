Jovens morrem em acidente entre moto e caminhão em Terenos

Dois jovens, identificados como Guilherme Cruz e Cleiton Guana, em uma motocicleta morreram em um grave acidente com um caminhão na noite desta quinta-feira (2) na estrada vicinal que liga ao Assentamento Santa Mônica, em Terenos - a 30 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que as vítimas seguiam em direção ao assentamento, quando por motivos a serem apurados, houve a colisão frontal com o caminhão próximo à Fazenda Serra Dourada.

Por conta do impacto, os dois jovens foram jogados para o acostamento da estrada vicinal e não resistiram aos ferimentos, morrendo no local do acidente, segundo o portal Terenos MS 79+.

A princípio, o caminhoneiro nada sofreu, permanecendo no local dos fatos.

A Polícia Militar esteve pela região e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

