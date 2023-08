Jovens morrem em grave acidente entre carro e moto na MS-141, em Naviraí

Lucas Fonseca de Oliveira, de 24 anos, e Micheli Martins de Souza, de 27 anos, morreram em um grave acidente entre uma motocicleta e um carro na noite desta terça-feira (15) na MS-141, em Naviraí. A mulher teve parte do corpo dilacerado em decorrência do impacto da colisão entre os veículos.

O carro, um Chevrolet Meriva, capotou em parou nas margens da pista e era conduzido por um idoso, de 63 anos, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Hospital Municipal de Naviraí.

Lucas e Micheli estavam na motocicleta que ficou totalmente destruída.

Segundo o site Ta Na Mídia Naviraí, o Meriva estava seguindo na rodovia pelo sentido de Naviraí a Ivinhema quando houve a colisão entre os dois veículos.

O rapaz era aluno do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Nova Andradina, onde ele residia. Micheli morava em Batayporã, mas aparentemente ambos se conheciam - ela estudava em uma faculdade particular.

