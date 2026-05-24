Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram presos em flagrante na madrugada deste domingo (24), em Nova Andradina, suspeitos de vender bebida alcoólica e permitir o consumo de narguilé por adolescentes em uma tabacaria no bairro São Vicente de Paulo.

Conforme o Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada após uma adolescente de 17 anos passar mal no local. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava acompanhada de outra menor, também de 17 anos, e ambas teriam consumido cerveja e narguilé no estabelecimento.

Após o consumo, uma das adolescentes caiu ao chão e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhada ao Hospital Regional.

Ainda conforme a ocorrência, o estabelecimento não possuía sinalização proibindo a venda de bebidas alcoólicas para menores e funcionários admitiram não ter solicitado documentos pessoais das adolescentes.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e autuados em flagrante com base no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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