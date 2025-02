Juiz nega pedido da ex-pregoeira de Sidrolândia para retirar tornozeleira

Em decisão recente, o juiz Fernando Moreira Freitas da Silva negou o pedido de Ana Cláudia Alves Flores, ex-pregoeira da Prefeitura de Sidrolândia, para a retirada da tornozeleira eletrônica que ela usa desde abril de 2024. A ex-pregoeira está implicada em um esquema de corrupção relacionado ao direcionamento de licitações em Sidrolândia.

O juiz destacou que "os argumentos apresentados pela defesa de Ana Cláudia Alves Flores não devem ser acolhidos por este Juízo" e afirmou que a manutenção da tornozeleira é "imprescindível" no caso.

Quanto ao pedido de remoção temporária da tornozeleira para a participação em um curso de aperfeiçoamento de 3 a 5 de março de 2025, o juiz argumentou que a defesa não apresentou justificativas claras sobre a necessidade da presença de Ana Cláudia no evento.

O advogado David Moura de Olindo, que representa Ana Cláudia, alegou que o uso da tornozeleira limita a mobilidade da cliente, que trabalha em uma empresa de buffet e precisa se deslocar para eventos em outras cidades.

A defesa também destacou a responsabilidade de Ana Cláudia como mãe e cuidadora de pais idosos, além de reforçar o compromisso de sua cliente em comparecer aos atos processuais.

Ana Cláudia é acusada de participar de um esquema de manipulação de licitações e cobrança de propinas, supostamente liderado pelo ex-secretário de Fazenda de Sidrolândia, Cláudio Serra.

