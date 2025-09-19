Juíza encaminha a júri servidor público por acidente fatal no Rio Aquidauana

Em decisão recente, a Justiça de Aquidauana pronunciou Nivaldo Thiago Filho de Souza, servidor público estadual, para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Ele responde pela morte de Carlos Américo Duarte, de 59 anos, conhecido como “Carlão”, e pela tentativa de homicídio contra Caê Duarte e Rosivaldo Barboza de Lima. Os fatos ocorreram em 1º de maio de 2021, por volta das 12h30, no Rio Aquidauana, na região conhecida como Touro Morto.

A juíza de Direito Kelly Gaspar Duarte, responsável pela sentença, destacou que existem indícios suficientes da autoria dos crimes. Segundo a magistrada, cabe ao Tribunal do Júri decidir qual versão dos fatos, apresentada pela defesa ou pelo Ministério Público, é verdadeira.

A decisão não definiu culpa ou absolvição, apenas encaminhou o caso para julgamento pelos trâmites legais do Tribunal do Júri.

ACUSAÇÃO

Segundo o MPMS, Nivaldo Thiago Filho de Souza pilotava a embarcação “Mamba Negra” em alta velocidade, após ingerir bebida alcoólica e sem possuir habilitação. O Ministério Público alega que, ao fazer uma curva no leito do rio, ele realizou uma manobra indevida e abalroou a embarcação “Beira Rio II”, que navegava em sentido contrário, pilotada pelo profissional Rosivaldo Barbosa de Lima. A embarcação abalroada tinha como passageiros Carlos Américo Duarte e Caê Duarte.

Ainda de acordo com as acusações do MPMS, a colisão resultou na morte de Carlos Américo Duarte devido às lesões sofridas, enquanto Caê Duarte e Rosivaldo Barbosa de Lima foram encaminhados ao hospital, receberam atendimento médico eficaz.

O MPMS informa que, após o acidente, Nivaldo Thiago Filho de Souza teria se evadido do local sem prestar auxílio às vítimas. Posteriormente, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde confirmou o ocorrido, negou-se a realizar o teste do etilômetro, mas teria admitido ter ingerido bebida alcoólica.

Segundo o promotor, o acusado conduzia a embarcação de forma imprudente, em velocidade incompatível com o local e as condições do rio, especialmente em trecho conhecido por curvas acentuadas, exigindo cautela redobrada.

O promotor ressalta que o acusado não só teria ingerido bebida alcoólica, como também fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, atitude que, segundo ele, afronta o dever legal e moral. A embriaguez do réu, conforme o MPMS, foi admitida por ele mesmo à equipe da PRF.

Ainda conforme o promotor, o acusado recusou-se a realizar o teste do etilômetro, ciente dos efeitos legais, após confessar ter ingerido bebida alcoólica entre 8h e 12h do mesmo dia do acidente, que ocorreu por volta do meio-dia.

O MPMS também cita um laudo pericial elaborado pela Marinha, que concluiu que Nivaldo conduziu a embarcação em velocidade incompatível com as condições da navegação na região, desrespeitando as regras de segurança previstas na legislação.

A defesa do réu pode recorrer.

