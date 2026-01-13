Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Interior

Justiça anula empréstimo de R$ 87 mil feito por pessoa incapaz e manda banco indenizar

Condenação envolve o Banco Santander em Dois Irmãos do Buriti, que foi condenado a pagar indenização de R$ 5 mil e a restituir em dobro os valores descontados

13 janeiro 2026 - 13h36Vinícius Santos
Dinheiro / Dinheiro /   (Foto: Ilustrativa: Depositphotos)

A Justiça de Dois Irmãos do Buriti determinou que o Banco Santander (Brasil) S.A pague indenização de R$ 5 mil, em decorrência de empréstimos celebrados com uma pessoa incapaz, sob curadoria.

O caso envolve dois contratos de origem desconhecida, sendo um no valor de R$ 83.101,99 e outro de R$ 4.711,51.  A curadora, informou que solicitou ao banco os documentos para conferência, mas não obteve retorno.

Durante o processo, o banco apresentou contestação, alegando, entre outros pontos, a ausência de tentativa de solução extrajudicial, falta de procuração válida e questões relacionadas à capacidade de representação.

A juíza Izabella Assis Trad analisou o caso e considerou os contratos nulos, condenando o banco não apenas ao pagamento da indenização, mas também à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte curatelada. Além disso, determinou a devolução dos valores liberados, para evitar enriquecimento sem causa.

Para a magistrada, cabia ao banco adotar cautelas para verificar a capacidade do contratante antes da celebração dos empréstimos. A ausência dessa diligência resultou na prática de negócio jurídico celebrado por pessoa incapaz, sem a devida representação legal, tornando a anulação dos contratos medida necessária.

O banco e a parte autora têm direito a recorrer da decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital de Sidrolândia
Interior
Homem é socorrido em estado grave após ser ferido a tiros em Sidrolândia
Contrabando apreendido -
Polícia
Polícia Militar Rodoviária prende homem em Ponta Porã transportando 'Mounjaro'
Homem apareceu armado com um pedaço de madeira
Interior
VÍDEO: Homem diz ter comprado celular com defeito e tenta atacar empresário em MS
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
Justiça
Com recurso, réu 'escapa' de condenação por estupro em Mato Grosso do Sul
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Transparência
MPMS aponta irregularidades e pede anulação de processo seletivo em Cassilândia
Pedreiro morreu trabalhando
Interior
Pedreiro morre ao cair do telhado enquanto reformava barracão em Iguatemi
Confusão aconteceu em uma tabacaria
Interior
VÍDEO: Polícia identifica e caça atirador que deixou um morto em tabacaria em Mundo Novo
Suspeito chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital
Interior
Integrante de facção criminosa morre em confronto com a PM em Três Lagoas
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Interior
TJ absolve homem condenado a 11 anos por estupro de vulnerável em Mundo Novo
Sistema do TJMS -
Transparência
Mato Grosso do Sul registra avanço no Judiciário com 512 mil processos julgados

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP