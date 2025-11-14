Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Interior

Justiça anula processo seletivo em Anastácio após MPMS apontar favorecimento

"O magistrado acatou a representação do Ministério Público, considerando existir violação dos princípios que regem a Administração Pública

14 novembro 2025 - 12h24Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

A Justiça de Anastácio declarou a nulidade integral do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025 – Edital nº 001/2025, destinado à contratação de agentes comunitários de saúde no município, após constatação de irregularidades.

A decisão ocorre em consequência de ação movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apontou falta de transparência no certame e indícios de favorecimento, sendo o processo inclusive alvo de investigação pelo órgão ministerial.

Segundo apurado pelo MPMS, o edital previa apenas análise de títulos, sem aplicação de provas objetivas, contrariando a Lei Federal nº 11.350/2006, que exige processo seletivo público com provas ou provas e títulos para o cargo de agente comunitário de saúde.

Outro ponto criticado foi o prazo de inscrição, considerado exíguo — apenas três dias — e restrito à forma presencial, limitando a competitividade. Além disso, foi constatado que 10 dos 14 aprovados já possuíam vínculo temporário com a prefeitura, muitos deles lotados na Secretaria Municipal de Saúde, reforçando suspeitas de direcionamento.

Diante das evidências, a 1ª Promotoria de Justiça requereu liminar para suspender imediatamente o processo seletivo, medida que foi deferida pelo Judiciário em agosto. Em sentença publicada neste mês de novembro, o juiz Luciano Pedro Beladelli julgou procedente a ação, declarando a nulidade integral do processo e ratificando a decisão liminar.

A decisão também determinou que o Município pague honorários ao Fundo Especial do Ministério Público. Para o juiz Luciano Pedro Beladelli, “comprovada a irregularidade e a violação dos princípios que regem a Administração Pública, a declaração de nulidade do certame é medida que se impõe.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tratadores foram recuperados
Interior
Dois tratores furtados são recuperados pela PM Rural em Jaraguari
Conduzido por equipes multiprofissionais, o trabalho segue até o fim do mês
Interior
Dourados intensifica ações do Novembro Azul com foco em prevenção e diagnóstico precoce
Sede do TCE-MS -
Política
TCE arquiva processo e livra ex-presidente da Câmara de Selvíria de pagar R$ 47 mil
Assassinato em Naviraí termina com réu condenado a 2 anos de prisão
Interior
Assassinato em Naviraí termina com réu condenado a 2 anos de prisão
Motorista conduzia um ônibus escolar no momento do acidente
Interior
Prefeitura de Coxim exonera gerente de transportes após acidente que matou universitária
TJ derruba absolvição de estuprador que engravidou vítima em Sidrolândia
Interior
TJ derruba absolvição de estuprador que engravidou vítima em Sidrolândia
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Interior
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Divulgação -
Interior
Barracos de sem-terra às margens da MS-141 motivam investigação do Ministério Público
Equipe envolvida na conciliação -
Justiça
TRT finaliza processos longos de usina falida e garante direitos de trabalhadores em MS
Divulgação -
Interior
TJ leva serviços judiciais e sociais a Brasilândia e atende mais de 1,2 mil pessoas

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas