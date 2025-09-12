Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito

A Justiça condenou Maurício a 14 anos e 9 dias de prisão em regime fechado pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime aconteceu em 8 de janeiro de 2022, em Bonito, nove dias após o fim do relacionamento de cerca de um ano.
O réu foi julgado por júri popular na última quinta-feira (11). O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, além das qualificadoras de motivo fútil e violência doméstica e familiar.
Na sentença, o juiz destacou os maus antecedentes e a reincidência de Maurício, que já tinha três condenações definitivas. O magistrado apontou a gravidade da conduta e a necessidade de punição rigorosa.
Segundo o processo, inconformado com a separação, Maurício passou a perseguir e importunar a vítima. No dia do crime, embriagado, ele invadiu a casa dela, exigiu a retomada do relacionamento e, diante da recusa, agrediu a mulher com socos e tomou seu celular. Em seguida, retornou armado com um facão e a perseguiu, mas foi impedido de consumar o homicídio por vizinhos.
Pouco mais de um mês depois, em 9 de fevereiro de 2022, o acusado voltou a atacá-la, desferindo golpes de arma branca na cabeça e no pescoço. Esse caso é investigado em outro processo.
A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro, que ressaltou a importância do combate à violência contra a mulher.
