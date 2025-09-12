Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito

Vinícius Santos com informações do MPMS atualizado em 12/09/2025 às 12h25

A Justiça condenou Maurício a 14 anos e 9 dias de prisão em regime fechado pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime aconteceu em 8 de janeiro de 2022, em Bonito, nove dias após o fim do relacionamento de cerca de um ano.

O réu foi julgado por júri popular na última quinta-feira (11). O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, além das qualificadoras de motivo fútil e violência doméstica e familiar.

Na sentença, o juiz destacou os maus antecedentes e a reincidência de Maurício, que já tinha três condenações definitivas. O magistrado apontou a gravidade da conduta e a necessidade de punição rigorosa.

Segundo o processo, inconformado com a separação, Maurício passou a perseguir e importunar a vítima. No dia do crime, embriagado, ele invadiu a casa dela, exigiu a retomada do relacionamento e, diante da recusa, agrediu a mulher com socos e tomou seu celular. Em seguida, retornou armado com um facão e a perseguiu, mas foi impedido de consumar o homicídio por vizinhos.

Pouco mais de um mês depois, em 9 de fevereiro de 2022, o acusado voltou a atacá-la, desferindo golpes de arma branca na cabeça e no pescoço. Esse caso é investigado em outro processo.

A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro, que ressaltou a importância do combate à violência contra a mulher.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também