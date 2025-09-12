Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito

Perseguiu a ex após a separação e tentou matá-la o júri o condenou

12 setembro 2025 - 09h22Vinícius Santos com informações do MPMS    atualizado em 12/09/2025 às 12h25
Fórum de Bonito - Fórum de Bonito -   (Foto: Divulgação / MPMS)

A Justiça condenou Maurício a 14 anos e 9 dias de prisão em regime fechado pela tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O crime aconteceu em 8 de janeiro de 2022, em Bonito, nove dias após o fim do relacionamento de cerca de um ano.

O réu foi julgado por júri popular na última quinta-feira (11). O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, além das qualificadoras de motivo fútil e violência doméstica e familiar.

Na sentença, o juiz destacou os maus antecedentes e a reincidência de Maurício, que já tinha três condenações definitivas. O magistrado apontou a gravidade da conduta e a necessidade de punição rigorosa.

Segundo o processo, inconformado com a separação, Maurício passou a perseguir e importunar a vítima. No dia do crime, embriagado, ele invadiu a casa dela, exigiu a retomada do relacionamento e, diante da recusa, agrediu a mulher com socos e tomou seu celular. Em seguida, retornou armado com um facão e a perseguiu, mas foi impedido de consumar o homicídio por vizinhos.

Pouco mais de um mês depois, em 9 de fevereiro de 2022, o acusado voltou a atacá-la, desferindo golpes de arma branca na cabeça e no pescoço. Esse caso é investigado em outro processo.

A acusação foi conduzida pela promotora de Justiça Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro, que ressaltou a importância do combate à violência contra a mulher.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito dos crimes foi preso em ação policial
Interior
JD1TV: Motoentregador que estuprava e perseguia mulheres é preso em Dourados
Vítima foi levada ao Hospital Regional
Interior
Homem é ferido a tiros durante acampamento com a esposa em Nova Andradina
No dia do esfaqueamento, idoso se envolveu em um acidente
Interior
Idoso esfaqueado em Sidrolândia era acusado de abuso contra neta
Ângelo Chaves Guerreiro -
Interior
Ex-prefeito de Três Lagoas e construtora são condenados a devolver R$ 7,3 milhões
Local onde aconteceu o confronto
Interior
Homem morre em confronto com a PM após esfaquear mulher em Nova Alvorada do Sul
Jeferson não resistiu aos ferimentos
Interior
Jovem de 22 anos morre soterrado em obra de esgoto em Selvíria
A decisão foi proferida pelo juiz substituto Ricardo Achutti Poerner, da1ª Vara da comarca de Jardi
Justiça
Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária acusada de furto
O prato da vez para sucuri foi um tucano
Interior
JD1TV: Sucuri tem 'almoço diferenciado' com tucano como prato no rio, em Bonito
Polícia iniciou as investigações sobre o caso
Interior
JD1TV: Polícia investiga morte de adolescente indígena em área de mata de Dourados
Identidade Visual MPMS -
Interior
Promotora recomenda reestruturação da Controladoria Interna em Sidrolândia

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande