Interior

Justiça de Paranaíba condena homem a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável

Além da pena, a Justiça determinou que o condenado indenize a vítima em R$ 30 mil

30 janeiro 2026 - 09h37Vinícius Santos
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução)

A Justiça de Paranaíba condenou um homem por estupro de vulnerável a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

O processo corre na Justiça desde 2022. Apesar da condenação, o réu continua em liberdade por enquanto, mas foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. 

Ele não pode sair de casa fora do horário de trabalho nem deixar a comarca, podendo recorrer em liberdade com essa medida cautelar.

Além da pena, a Justiça determinou que o condenado indenize a vítima em R$ 30 mil, valor mínimo, com correção.

