Justiça de Paranaíba condena homem a 23 anos de prisão por estupro de vulnerável

A Justiça de Paranaíba condenou um homem por estupro de vulnerável a 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.

O processo corre na Justiça desde 2022. Apesar da condenação, o réu continua em liberdade por enquanto, mas foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica.

Ele não pode sair de casa fora do horário de trabalho nem deixar a comarca, podendo recorrer em liberdade com essa medida cautelar.

Além da pena, a Justiça determinou que o condenado indenize a vítima em R$ 30 mil, valor mínimo, com correção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também