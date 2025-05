Justiça decide manter prisão preventiva de acusado por feminicídio em Água Clara

A Justiça decidiu manter a prisão preventiva de Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, acusado de matar a tiros a empresária Mirieli Santos, de 26 anos. O crime ocorreu em 22 de fevereiro deste ano, em Água Clara, a 190 quilômetros de Campo Grande. O processo segue sob sigilo.

De acordo com a decisão judicial, a denúncia apresentada pelo Ministério Público foi considerada adequada, com descrição clara dos fatos e da conduta atribuída ao acusado. A Justiça entendeu que não há elementos que justifiquem a absolvição sumária neste momento, sendo necessário o andamento regular do processo para produção de provas.

A defesa apresentou diversos pedidos, como obtenção de imagens de câmeras, perícia em celulares, reprodução simulada do crime e oitiva de vizinhos. No entanto, a maioria das solicitações foi negada por serem consideradas desnecessárias, genéricas ou sem ligação direta com a acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 12 de junho deste ano, às 13h30. Nessa data, serão ouvidas as testemunhas e o acusado será interrogado. Fausto Júnior está preso no Estabelecimento Penal Masculino de Três Lagoas, e participará da audiência por videoconferência.

A Justiça também fez a revisão obrigatória da prisão preventiva, conforme exige a lei. O juiz concluiu que não houve mudança nos fatos que justificasse a liberdade do réu. Para o magistrado, a prisão ainda é necessária para garantir a ordem pública, e outras medidas cautelares seriam insuficientes no momento.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul e a defesa foram informados da decisão. O caso segue tramitando na Justiça.

