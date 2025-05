Justiça homologa acordo e encerra ação de improbidade contra ex-prefeito de Itaporã

Um acordo firmado entre o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o ex-prefeito de Itaporã, Wallas Gonçalves Milfont, e o mecânico Wanildo Borges Gonçalves, conhecido como “Dida”, pôs fim a uma ação de improbidade administrativa que tramitava na Justiça desde 2018.

A ação teve origem em um inquérito civil aberto em 2015, a partir de denúncia feita por meio da Ouvidoria do MPMS. A investigação apurava um possível esquema de desmanche de veículos considerados inservíveis pertencentes à frota da Prefeitura de Itaporã.

Segundo o MPMS, apesar dos veículos estarem fora de uso, eles não poderiam ser descartados ou utilizados como bens particulares. A Promotoria apontou ainda que o valor obtido com a venda das peças teria sido incorporado ao patrimônio de particulares envolvidos no caso, o que caracterizaria desvio de recursos públicos.

Com o acordo homologado pela Justiça, Wallas Milfont e Wanildo “Dida” se comprometeram a ressarcir o dano ao erário no valor de R$ 1.412,00 cada, a ser pago em até cinco parcelas mensais. O valor deverá ser depositado diretamente na conta do Município de Itaporã, com o início dos pagamentos previsto para até o dia 10 do mês seguinte à homologação do acordo.

Outros envolvidos na ação também firmaram acordos semelhantes com o Ministério Público, encerrando o processo judicial.

